Сьогодні стара система перемогла, - Беленюк – про вибори президента НОК

Олімпійський чемпіон та колишній кандидат на посаду президента Національного олімпійського комітету України Жан Беленюк на своїй сторінці у Telegram прокоментував обрання Вадима Гутцайта новим головою НОК.

"Друзі, ми з вами достойно пройшли цю передвиборчу кампанію!

Я пишаюсь своєю командою, пишаюсь своєю програмою та тим, що ми були з вами повністю відкриті!

Я вдячний нашій медійній команді, вдячний президентам, які звернулись до мене та підтримали нас, вдячний своїй родині та колегам по спорту!

Вірю, що в нас ще велике майбутнє в українському олімпійському русі і воно почнеться тоді, коли нова Україна буде готова до змін!

Сьогодні стара система перемогла, або перемогла онлайн система голосування", - написав Беленюк.

При цьому олімпійський чемпіон раніше на своїй офіційній сторінці у Facebook наголосив на проблемах в організації процесу голосування.