Кім попередив про новий пуск ракет (оновлено)
Кім попередив про новий пуск ракет (оновлено)
У Києві і області лунали вибухи, над столицею збили чотири ракети (оновлено)
У Києві і області лунали вибухи, над столицею збили чотири ракети (оновлено)
Запах совісті
Запах совісті
Росіяни обстріляли Дніпро: є влучання в інфраструктурні об'єкти, постраждали люди (оновлено)
Росіяни обстріляли Дніпро: є влучання в інфраструктурні об'єкти, постраждали люди (оновлено)
Південь. Пауза триватиме недовго
Південь. Пауза триватиме недовго
Збиралися зимувати. Як виглядають покинуті позиції окупантів під Снігурівкою. ФОТОРЕПОРТАЖ
Збиралися зимувати. Як виглядають покинуті позиції окупантів під Снігурівкою. ФОТОРЕПОРТАЖ
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Рада продовжила дію воєнного стану до 19 лютого
Рада продовжила дію воєнного стану до 19 лютого
Велике нафтобудівництво. Влада вирішила створити єдину державну нафтову компанію?
Велике нафтобудівництво. Влада вирішила створити єдину державну нафтову компанію?
ГоловнаСпорт

Сьогодні стара система перемогла, - Беленюк – про вибори президента НОК

Народний депутат розкритикував підсумки голосування.

Сьогодні стара система перемогла, - Беленюк – про вибори президента НОК
Жан Беленюк
Фото: Telegram

Олімпійський чемпіон та колишній кандидат на посаду президента Національного олімпійського комітету України Жан Беленюк на своїй сторінці у Telegram прокоментував обрання Вадима Гутцайта новим головою НОК.

"Друзі, ми з вами достойно пройшли цю передвиборчу кампанію!

Я пишаюсь своєю командою, пишаюсь своєю програмою та тим, що ми були з вами повністю відкриті!

Я вдячний нашій медійній команді, вдячний президентам, які звернулись до мене та підтримали нас, вдячний своїй родині та колегам по спорту!

Вірю, що в нас ще велике майбутнє в українському олімпійському русі і воно почнеться тоді, коли нова Україна буде готова до змін!

Сьогодні стара система перемогла, або перемогла онлайн система голосування", - написав Беленюк.

При цьому олімпійський чемпіон раніше на своїй офіційній сторінці у Facebook наголосив на проблемах в організації процесу голосування.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також