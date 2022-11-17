За підсумками ювілейного 60-го Конгресу Всесвітньої боксерської ради (WBC), який відбувся в Акапулько (Мексика), президент організації Маурісіо Сулейман зробив пост у Facebook, який присвятив війні в Україні.

"Світ об'єднується в один голос під час з'їзду WBC в Акапулько. Повне неприйняття російського вторгнення та молитва за мир в Україні.

Члени WBC зі всього світу підписали прапор на знак абсолютної підтримки", - написав Сулейман.