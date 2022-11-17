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На Конгресі WBC президент організації підтримав Україну та закликав молитися за мир в нашій країні

Конгрес підтвердив дискваліфікацію російських боксерів.

На Конгресі WBC президент організації підтримав Україну та закликав молитися за мир в нашій країні
Маурісіо Сулейман
Фото: World Boxing News

За підсумками ювілейного 60-го Конгресу Всесвітньої боксерської ради (WBC), який відбувся в Акапулько (Мексика), президент організації Маурісіо Сулейман зробив пост у Facebook, який присвятив війні в Україні.

"Світ об'єднується в один голос під час з'їзду WBC в Акапулько. Повне неприйняття російського вторгнення та молитва за мир в Україні.

Члени WBC зі всього світу підписали прапор на знак абсолютної підтримки", - написав Сулейман.

На Конгресі було ухвалено рішення виключити російських боксерів із рейтингів WBC, проте цієї долі вдалося уникнути непереможеним напівваговикам Дмитру Біволу (21-0, 11 КО) та Артуру Бетербієву (18-0, 18 КО).

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