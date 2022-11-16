МОК може закрити "Фонд солідарності" для України через критику слів Баха про мир

В Міжнародному олімпійському комітеті обурені різкою критикою з боку української спортивної спільноти слів президента МОК Томаса Баха, який під час саміту G-20 на Балі звернувся до головних політичних діячів світу з закликом "дати миру шанс", інформує xsport.ua.

Бах, зокрема, заявив, що "у цей вік розколу наша роль зрозуміла: об’єднати світ, а не поглиблювати розбіжності", а також закликав всіх присутніх підтримати політичний нейтралітет:

"Щоб виконати нашу об’єднавчу місію, МОК має бути політично нейтральним. Щоб дозволити майбутнім господарям Олімпіади приймати найкращих спортсменів усього світу, незалежно від політичних конфліктів, я звертаюся до вас, світових лідерів, підтримати цей політичний нейтралітет.

Давайте не відмовлятися від цієї дорогоцінної єднальної місії Олімпійських і Паралімпійських ігор у час, коли світ потребує більше солідарності та миру", - заявив Бах.

Реакція з українського боку не змусила на себе довго чекати. З різкою критикою цієї заяви президента МОК виступив олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби, народний депутат України Жан Беленюк. Борець записав відео з темного Києва під час масованих обстрілів України з боку росії 15 листопада, зізнавшись, що така заява є шоком для українських спортсменів.

З офіційною заявою до українського спортивного співтовариства на своємо офіційному сайті звернулась Федерація волейболу України . Зокрема, в заяві говориться, що "вести мову про повернення її (РФ, - прим. LB.ua) атлетів у лоно світового спорту взагалі неприпустимо".

З ФВУ солідарні бронзова призерка Олімпійських ігор з легкої атлетики, народний депутат України Ольга Саладуха та виконувач обов’язків президента Федерації легкої атлетики України Євген Пронін.

Після всіх цих (і багатьох інших) висловів з українського боку в МОК серйозно задумались аби закрити «Фонд солідарності, за рахунок якого, за інформацією XSPORT, останні місяці функціонував НОК України.

Нещодавно НОК України повідомляв, що станом на середину листопада з 7,5 мільйонів доларів, які закладені в "Фонді солідарності" для допомоги українському спорту, витрачено майже 2 мільйони. 5,5 млн, які ще залишились, згідно заяв МОК та НОК, в більшій мірі мають піти на допомогу в підготовці українських атлетів до Олімпійських ігор у Парижі в 2024 році та Мілані-Кортіні – у 2026-му.

Якщо ескалація між українською спортивною спільнотою та Міжнародним олімпійським комітетом буде набирати обертів, то цілком можливо, що новий президент Національного олімпійського комітету України, який буде визначений вже 17 листопада, може зіштовхнутись з серйозною проблемою. Йому потрібно буде забезпечити фінансування НОК практично в повному обсязі, а це під час війни зробити не так вже і легко.