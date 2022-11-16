Генеральний директор "Шахтаря" впевнений, що знайдеться клуб, який дасть гірникам 100 мільйонів євро за Мудрика

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін безперечно знає справжню ціну одному з головних відкриттів цього сезону Михайла Мудрика.

"Мудриком цікавляться завжди, це постійний процес. Щотижня з'являється якийсь клуб і починає усвідомлювати на якому рівні ми знаходимося.

Вони не приходять і не кажуть: "Добре, візьміть 50 мільйонів і дайте мені Мудрика". Вони розуміють історію, яка стоїть за ним, і розуміють, що він є досить дорогим гравцем", - цитує Палкіна The Athletic.

"Вони починають розуміти наш клуб, яка у нас стратегія, як ми працюємо. У будь-якому разі час настане. Безперечно, знайдеться великий клуб і дасть нам 100 мільйонів євро", - переконаний функціонер.

Раніше Палкін заявив, що Мудрика можуть дозволити собі лише 5-6 клубів у світі.