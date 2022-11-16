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Генеральний директор "Шахтаря" впевнений, що знайдеться клуб, який дасть гірникам 100 мільйонів євро за Мудрика

Сергій Палкін оптимістично налаштований.

Генеральний директор "Шахтаря" впевнений, що знайдеться клуб, який дасть гірникам 100 мільйонів євро за Мудрика
Бойовий гопак від Михайла Мудрика
Фото: EPA/UPG

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін безперечно знає справжню ціну одному з головних відкриттів цього сезону Михайла Мудрика.

"Мудриком цікавляться завжди, це постійний процес. Щотижня з'являється якийсь клуб і починає усвідомлювати на якому рівні ми знаходимося.

Вони не приходять і не кажуть: "Добре, візьміть 50 мільйонів і дайте мені Мудрика". Вони розуміють історію, яка стоїть за ним, і розуміють, що він є досить дорогим гравцем", - цитує Палкіна The Athletic.

"Вони починають розуміти наш клуб, яка у нас стратегія, як ми працюємо. У будь-якому разі час настане. Безперечно, знайдеться великий клуб і дасть нам 100 мільйонів євро", - переконаний функціонер.

Раніше Палкін заявив, що Мудрика можуть дозволити собі лише 5-6 клубів у світі.

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