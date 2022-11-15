У рамках 8-го туру групового етапу відбору чемпіонату світу 2023 року з баскетболу чоловіча збірна України приймала у Ризі команду Ісландії та одержала важку та важливу перемогу – 79:72 (14:18, 21:15, 16:20, 28:19).
Все вирішилося у заключній чверті, виграна підопічними Айнарса Багатскіса з перевагою у 9 очок.
Наразі Україна посідає четверте місце своєї групи, маючи 11 очок.
Два заключні матчі кваліфікації Україна проведе вже наступного року - 23 лютого проти Італії, а через 3 дні - проти Нідерландів.