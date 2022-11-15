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Україна обіграла Ісландію і продовжує боротьбу за вихід на ЧС-2023 з баскетболу

Матч відбувся у Ризі.

Україна обіграла Ісландію і продовжує боротьбу за вихід на ЧС-2023 з баскетболу
Збірна України з баскетболу
Фото: ФБУ

У рамках 8-го туру групового етапу відбору чемпіонату світу 2023 року з баскетболу чоловіча збірна України приймала у Ризі команду Ісландії та одержала важку та важливу перемогу – 79:72 (14:18, 21:15, 16:20, 28:19).

Все вирішилося у заключній чверті, виграна підопічними Айнарса Багатскіса з перевагою у 9 очок.

Наразі Україна посідає четверте місце своєї групи, маючи 11 очок.

Іспанія та Італія вже кваліфікувалися на ЧС. На одне місце претендують Україна, Грузія та Ісландія.

Два заключні матчі кваліфікації Україна проведе вже наступного року - 23 лютого проти Італії, а через 3 дні - проти Нідерландів.

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