На щастя, з Станіславом Шараєм все гаразд і він разом із командою повернувся до Рівного.

Під час матчу 13-го туру Української премьєр-ліги між "Олександрією" та "Вересом" (3:2) стався неприємний епізод, повідомляє isport.ua.

На 77-й хвилині півзахисник гостей Станіслав Шарай отримав травму, через яку не зумів продовжити зустріч. При цьому він сам вийшов на заміну вісьмома хвилинами раніше.

Але на цьому погані новини не скінчилися.

Раптом гравцю стало погано, він знепритомнів, після чого йому протягом десяти хвилин надавали допомогу. Шарай прийшов до тями, а потім його відвезла швидка.

Як пізніше позідомили у клубі, зі Станіславом усе гаразд і він повернувся до Рівного разом із командою.