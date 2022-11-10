"Чорноморець" здобув першу перемогу в сезоні, "Львів" здобув принципову перемогу у дербі над "Рухом"

В обох матчах не обійшлося без вилучення.

Одинадцять матчів фани "Чорноморця" чекали на першу перемогу своєї команди в поточному розіграші Української прем'єр-ліги.

І ось ця подія – вже історія. У рамках 12-го туру одесити здобули мінімальну, виїзну перемогу над "Минаєм" – 1:0.

Гол, який вирішив ісход поєдинку, у самому дебюті матчу записав на свій рахунок Ілля Путря з пенальті.

Зазначимо, що з 71-ї хвилини гості залишилися у меншості - за другу жовту картку було вилучено Джеймса Манджрекара.

Незважаючи на перемогу, "Чорноморець" із 6-ма очками не зрушив з останнього ряду турнірної таблиці. Тим не менш, одесити до 3-х очок скоротили своє відставання від того ж "Минаю" (14-е місце) і до 1-го очка – від "Інгульця" (передостаннє місце), у якого, щоправда, гра в запасі.

Не обійшлося без вилучення ще в одному матчі ігрового дня.

У львівському дербі "Львів" - "Рух" перемогу святкували номінальні господарі – 2:1.

Перший тайм завершився з рахунком – 2:0, а на першій же хвилині другого тайму "Рух" залишився у меншості – за дві жовті картки було вилучено Богдана Бойчука, якій тільки у першому таймі вийшов на заміну замість отримавшого травму нігерійця Брайта Енобахарі.

Незважаючи на те, що гості грали у меншості, їм вдалося забити один гол, проте цього не вистачило, щоб уникнути поразки.

У турнірній таблиці УПЛ "Львів" піднявся на 12 місце, набравши 9 очок. "Рух" залишився на десятому місці, маючи 11 балів.