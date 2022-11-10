Українка встановила світовий рекорд, пробігши 363 кілометри за дві доби

Фото: Paweł Żuk/Facebook Валентина Ковальська

Українка Валентина Ковальська встановила світовий рекорд для жінок із 48-годинного бігу на бігових доріжках, інформує isport.ua.

Забіг відбувся у польському місті Забже.

Спортсменці з Миколаїва вдалося побити торішній рекорд датської бігунки відразу на 23 кілометри, і зараз становить 363 км.

"Тренувалася по два рази на день вранці та ввечері. Виходило під 30 - 40 кілометрів. Іноді виходило два по 15 км, а іноді 25 та 10.

На торішньому забігу друга доба вдалася дуже важко. А цього разу пройшло набагато легше. За три години до кінця спіймала собі на думці: "Як шкода, що все це скоро скінчиться", - заявила спортсменка в інтерв’ю.