Всіх російських та білоруських боксерів виключили з офіційних світових рейтингів WBC, – мінспорту

Рада директорів Всесвітньої боксерської ради схвалила резолюцію про виключення всіх російських та білоруських боксерів з офіційних світових рейтингів WBC.

Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту України.

Документ схвалили у мексиканському місто Акапулько.

“Всіх боксерів з росії та білорусі прибрали з рейтингів WBC. Організація не буде санкціонувати бої в цих двох країнах. Їхні громадяни не зможуть змагатися за титул чемпіона WBC”, – повідомив президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман.

Виняток зроблять для боксерів, які постійно проживають за межами території РФ і публічно засуджують війну в Україні. Вони мають право подати петицію до WBC про повторний розгляд заявки.

Позиції у рейтингу WBC українських боксерів, які через війну не мають можливості проводити поєдинки, зберігаються.

У конгресі WBC взяли участь представники України, зокрема, віцепрезидент Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова.

Нагадаємо, на початку жовтня Рада директорів Міжнародної асоціації боксу (IBA) проголосувала за скасування свого попереднього рішення і допустила боксерів Росії та Білорусі до змагань під своєю егідою.