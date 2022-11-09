Україна відмовилася від участі у ЧС-2022 з самбо через допуск на турнір росіян

Турнір стартує вже післязавтра у Киргистані.

Україна відмовилася від участі у чемпіонаті світу з самбо, який 11 листопада стартує у Бішкеку (Киргизтан).

"Україна не бере участі у ЧС, вони не подали заявки", - цитує офіційне повідомлення Міжнародної федерації самбо (FIAS) insidethegames.biz.

Це рішення Федерації самбо України було прийнято у відповідь на те, що FIAS дозволила спортсменам із Росії та Білорусі брати участь у її змаганнях, зокрема, у ЧС-2022 під нейтральним статусом, всупереч рекомендаціям Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Загалом заявки на участь у турнірі подали 52 команди.