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Російських самбистів допустили до участі у ЧС-2022 під нейтральним прапором

Турнір стартує вже післязавтра.

Російських самбистів допустили до участі у ЧС-2022 під нейтральним прапором
Фото: sambo.sport

Міжнародна федерація самбо (FIAS) допустила борців із Росії та Білорусі до участі у чемпіонаті світу-2022 з самбо, повідомляє пресслужба організації.

При цьому спортмени цих країн виступатимуть на турнірі під нейтральним прапором та гімном.

Зокрема, у традиційному та бойовому самбо Росія заявила 21 спортсмена (7 чоловіків та 14 жінок).

відзначимо, що 

Росія є домінуючою країною в самбо, а витоки цього виду спорту сягають ранніх років Радянського Союзу.

Країна зазвичай очолює таблицю медалей із великим відривом. 

Росія виграла вісім золотих медалей на попередньому ЧС у Ташкенті, а господарі та спортсмени Білорусі виграли по три титули кожна.

ЧС-2022 пройде з 11 листопада по 13 листопада у Бішкеку (Киргизстан). Усього буде розіграно 21 комплект медалей.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував міжнародним федераціям усунути спортсменів та офіційних осіб із Росії та Білорусі від участі у змаганнях.

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