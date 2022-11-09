Російських самбистів допустили до участі у ЧС-2022 під нейтральним прапором

Міжнародна федерація самбо (FIAS) допустила борців із Росії та Білорусі до участі у чемпіонаті світу-2022 з самбо, повідомляє пресслужба організації.

При цьому спортмени цих країн виступатимуть на турнірі під нейтральним прапором та гімном.

Зокрема, у традиційному та бойовому самбо Росія заявила 21 спортсмена (7 чоловіків та 14 жінок).

відзначимо, що

Росія є домінуючою країною в самбо, а витоки цього виду спорту сягають ранніх років Радянського Союзу.

Країна зазвичай очолює таблицю медалей із великим відривом.

Росія виграла вісім золотих медалей на попередньому ЧС у Ташкенті, а господарі та спортсмени Білорусі виграли по три титули кожна.

ЧС-2022 пройде з 11 листопада по 13 листопада у Бішкеку (Киргизстан). Усього буде розіграно 21 комплект медалей.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував міжнародним федераціям усунути спортсменів та офіційних осіб із Росії та Білорусі від участі у змаганнях.