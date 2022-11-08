Поставки російської нафти морем підскочили до пʼятимісячного рекорду на тлі наближення дії санкцій

Минулого тижня поставки сирої російської нафти морем підскочили до пʼятимісячного максиму. Це відбулося на тлі наближення 5 грудня – терміну заборони на страхування та надання послуг суднам з Росії, що перевозять сиру нафту.

Виняток можуть становити ті судна, що перевозять нафту на продаж за ціною нижче від граничної, але її ще не встановили. На початку листопада щоденно РФ відправляла 3,6 млн барелів – це найвищий показник із червня, пише Bloomberg. Середній показник за чотири тижні також зріс до максимуму з серпня.

Найбільший приріст як в обсязі, так і у відсотковому вираженні, спостерігався в перевезеннях з арктичного терміналу Мурманська. Суднам потрібно більше часу, щоб дістатися до пунктів призначення в Азії з Мурманська, ніж з терміналів у Балтійському чи Чорному морях, і цей стрибок може відображати спробу доставити обсяги до того, як санкції ЄС перешкодять кораблям блоку перевозити російську нафту та заборонять страхування та інші послуги.

"Загалом 34 танкери завантажили 25,2 мільйона барелів російської сирої нафти за тиждень до 4 листопада, свідчать дані відстеження суден і звіти портових агентів. Це на 3,2 мільйона барелів більше від найвищого рівня з червня. Пункти призначення базуються на тому, куди судна сигналізують, що вони прямують на момент написання статті, і деякі з них майже напевно змінюватимуться під час подорожі. Усі цифри не враховують вантажі, визначені як казахстанський сорт KEBCO", – зазначили в Bloomberg.

Після впровадження санкцій найбільшими покупцями нафти з Росії були Індія і Китай, багато купувала Туреччина.

Нагадаємо, Великобританія та Євросоюз погодили скоординовану заборону на страхування суден, які перевозять російську нафту. Відсутність страховки приведе до відмови судновласників від надання кораблів для таких перевезень.

Ця заборона має запрацювати 5 грудня. Для уникнення різкого зростання цін на нафту в разі повного зникнення з продажів російської продукції вирішили встановити виняток для суден, що везуть нафту в країни поза ЄС, продану за ціною в межах прайс-кепу – граничної стелі стін. Ця стеля ще не встановлена, хоча Австралія і країни G7 уже досягли згоди на її впровадження.