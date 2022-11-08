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На виставці в Китаї заборонили виступ Шарля Мішеля з критикою Росії та закликом зменшити залежність від КНР

Промова була записана заздалегідь на запит організаторів, але її так і не включили. 

На виставці в Китаї заборонили виступ Шарля Мішеля з критикою Росії та закликом зменшити залежність від КНР
Фото: пресслужба кабміну

Організатори Китайської міжнародної виставки імпорту (CIIE) в Шанхаї заборонили трансляцію звернення голови Європейської ради Шарля Мішеля на церемонії відкриття. У промові була критика незаконного вторгнення Росії в Україну та заклик зменшити торговельну залежність від Китаю, пише Reuters із посиланням на дипломатів

Мішель та інші світові лідери заздалегідь записали звернення, які мали відкривати виставку. Однак промову Мішеля вирішили видалити з програми. 

"Президента Мішеля запросили виступити на 5-му форумі Хунцяо/CIIE в Шанхаї. Відповідно до запиту китайської влади, ми справді надали попередньо записане повідомлення, яке зрештою не було показано. Ми направили його через звичайні дипломатичні канали", – повідомив речник голови Європейської ради Баренд Лейтс. 

Зврнення лунали від Сі Цзіньпіна, директора-розпорядника МВФ, президентів Індонезії і Шрі-Ланки. Виступав і білоруський диктатор Олександр Лукашенко. 

У зверненні Мішеля було жорстко озкритиковано війну Росії проти України. Мішель також зазначив, що Європа була надміру залежна від РФ у викопному паливі, що призвело до торгового дисбалансу.

"В Європі ми хочемо балансу в наших торговельних відносинах, щоб уникнути надмірної залежності. Це також стосується наших торгових відносин з Китаєм", – процитували звернення Мішеля співрозмовники агентства. 

Мішель також мав намір закликати Китай зробити більше, щоб припинити кровопролиття в Україні.

Господарями виставки в Шанхії є Міністерство комерції КНР та Шанхайська муніципальна народна рада. 

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