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Туреччина хоче продовжити на рік дію "зернової угоди"

За словами турецького міністра оборони, наша держава начебто дала відповідні письмові гарантії Росії.

Туреччина хоче продовжити на рік дію "зернової угоди"
Фото: EPA/UPG

Туреччина хоче ще на рік продовжити дію "зернової угоди", термін якої закінчується 22 листопада.

Таку заяву озвучив міністр національної оборони країни Хулусі Акар, передає Hurriyet.

За його словами, наша держава начебто дала письмові гарантії Росії.

"Ми окремо говорили про конфлікт та гуманітарні умови. Україна дала письмові гарантії Росії через Туреччину. Ми запропонуємо продовження угоди ще на один рік", - сказав Акар.

Нагадаємо, заступник Генсекретаря ООН з гуманітарної допомоги Мартін Гріффітс заявив, що Організація Об'єднаних Націй працює над тим, щоб продовжити угоду ще на рік і полегшити процедуру перевірки суден представниками ООН, Туреччини, Росії та України. 

Також він припустив, що Україна може спробувати розширити експортну угоду, включивши ще один порт – Миколаїв.

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