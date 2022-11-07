Україна сама вирішить, коли починати переговори з Росією, - Штайнмаєр

Президент Німеччини наголосив, що "не можна вирішувати за Україну".

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає, що українське суспільство має самостійно ухвалювати рішення про можливий початок переговорів щодо припинення війни з Росією.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на видання Spiegel.

"Не можна вирішувати за Україну. Україна має сказати, коли вона хоче таких переговорів і чи вважає їх багатообіцяючими", – зазначив президент Німеччини.

За його словами, ініціювання переговорів робиться не для того, аби змусити Україну сісти за стіл переговорів, а для того, щоб заручитись постійною підтримкою інших країн, які раніше не допомагали Україні в війні проти РФ.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон також заявив, що вважає дипломатичне вирішення війни Росії проти України можливим, але воно має бути ухвалене Києвом. За його словами, в Україні "мир можливий" тоді, коли українці "так вирішать".

Нагадаємо, в кінці вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до діалогу з Росією, але вже з іншим її президентом.

На початку жовтня Зеленський підписав відповідний указ. Це сталося невдовзі після оголошення Москвою про анексію низки окупованих українських регіонів.

Наразі російська пропаганда активно просуває тему переговорів. Так, нещодавно президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоко Ембало заявив, що Путін просив його передати меседж Зеленському. За його словами, президент РФ висловив готовність до переговорів.