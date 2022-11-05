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Німеччина та ще сім країн ЄС планують розширити санкції проти Ірану, - Reuters

Обмеження включають заморожування активів та заборону на поїздки чиновникам.

Німеччина та ще сім країн ЄС планують розширити санкції проти Ірану, - Reuters
Фото: EPA/UPG

Німеччина та вісім інших країн-членів Європейського Союзу планують розширити санкції проти Ірану, включивши до них осіб та організації, причетні до насильства проти протестувальників у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, у Брюсселі було представлено пакет, що містить 31 пропозицію, націлену на окремих осіб та установи у сфері безпеки, а також на компанії, відповідальні за придушення протестів в Ірані.

Санкції включають заморожування активів та заборону на поїздки чиновникам. Повідомляється, що новий санкційний пакет має добрі шанси бути схваленим міністрами закордонних справ ЄС на їхній наступній зустрічі 14 листопада.

Нагадаємо,  раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив Іран про наслідки, якщо Тегеран продовжить постачати зброю РФ.

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