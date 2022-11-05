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Іспанська поліція вилучила 32 тонни марихуани

Правоохоронці зазначили, що це - найбільша кількість, коли-небудь знайдена в Іспанії чи за кордоном.

Іспанська поліція вилучила 32 тонни марихуани
Фото: dpchas.com.ua

Іспанська поліція повідомила, що вилучила найбільшу у світі кількість марихуани вартістю 64 мільйони доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що правоохоронці вилучили 32 тонни упакованої марихуани вуличною вартістю щонайменше 64 мільйони євро (63,74 мільйона доларів). За їх словами, є це - найбільша кількість, коли-небудь знайдена в Іспанії чи за кордоном.

Поліція провела рейди на низці ферм і виробничих підприємств по всій країні в рамках операції під назвою "Сади".

В результаті з атримано дев'ятьох чоловіків і 11 жінок віком від 20 до 59 років.

Нагадаємо, раніше Нацполіція вилучила у киянина 84 кг канабісу на два мільйони гривень.

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