WADA планує виключити марихуану зі списку заборонених речовин

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) планує переглянути статус канабісу в списку заборонених речовин, повідомляє Reuters.

Ініціювало розгляд питання Антидопінгове агентство США (USADA), після того як 21-річну американську легкоатлетку Ша'Каррі Річардсон відсторонили від участі в Олімпійських іграх-2020 через сліди марихуани у крові.

При цьому бігунка не заперечила провини і пояснила, що заборонена речовина допомагала впоратися з втратою матері.

У 2022 році відбудеться спеціальне дослідження цього питання.

Нагадаємо, у Раді зареєстрували законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.