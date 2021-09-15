Кабмін ухвалив нові карантинні норми
Кабмін ухвалив нові карантинні норми
Лідер антивакцинаторів в Ізраїлі помер від COVID-19
Лідер антивакцинаторів в Ізраїлі помер від COVID-19
Чернишов оголосив про звільнення 100% співробітників ДАБІ та ліквідацію органу
Чернишов оголосив про звільнення 100% співробітників ДАБІ та ліквідацію органу
Столицю Олімпіади-1960 перейменовано на вимогу індіанців
Столицю Олімпіади-1960 перейменовано на вимогу індіанців
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинули дві людини: парамедик і речниця ДСНС (оновлено)
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинули дві людини: парамедик і речниця ДСНС (оновлено)
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
Єврокомісія відклала виділення Україні 600 млн євро
Єврокомісія відклала виділення Україні 600 млн євро
Apple презентує нові пристрої: пряма трансляція
Apple презентує нові пристрої: пряма трансляція
Сіра зона інтеграції: що означає угода Путіна і Лукашенка
Сіра зона інтеграції: що означає угода Путіна і Лукашенка
ГоловнаСпорт

WADA планує виключити марихуану зі списку заборонених речовин

Питання розглянуть наступного року.

WADA планує виключити марихуану зі списку заборонених речовин
Фото: LIGA.net

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) планує переглянути статус канабісу в списку заборонених речовин, повідомляє Reuters.

Ініціювало розгляд питання Антидопінгове агентство США (USADA), після того як 21-річну американську легкоатлетку Ша'Каррі Річардсон відсторонили від участі в Олімпійських іграх-2020 через сліди марихуани у крові.

При цьому бігунка не заперечила провини і пояснила, що заборонена речовина допомагала впоратися з втратою матері.

У 2022 році відбудеться спеціальне дослідження цього питання.

Нагадаємо, у Раді зареєстрували законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також