Четвертий саміт Ради Європи відбудеться наступного року в Ісландії

Комітету міністрів Ради Європи схвалив рішення про проведення саміту глав держав та урядів РЄ 16-17 травня 2023 року у Рейк'явіку.

Про це йдеться на сайті інституції.

Саміт стане лише четвертим за всю 73-річну історію організації.

Провести саміт було вирішено після доповіді, яку представила Аналітична група під головуванням колишнього президента Ірландії Мері Робінсон. До її складу входять важливі політичні діячі з усього континенту. Вони винесли 30 рекомендацій Раді Європи, як ефективно реагувати на виклики, пов'язані з війною в Україні. Йдеться, зокрема, про подвоєння інвестицій у просування прав людини та верховенства права.

Міністр закордонних справ Ірландії, голова Комітету міністрів Саймон Ковені ще у травні закликав до проведення саміту 46 глав держав і урядів Ради для вирішення особливих проблем, що виникають через напад Росії.

“В Ірландії наша найстаріша багатостороння європейська організація вважається “совістю Європи”; ніколи ще за нашого життя Європа так не потребувала своєї совісті. Детально обговоривши з прем'єр-міністром Катрін Якобсдоттір (Ісландії, - ред.) її плани, я знаю, що вона проведе історичний саміт, який призведе до конкретних дій щодо оновлення демократії та зміцнення прав людини на нашому континенті”, – сказав він.

Нагадаємо, Рада Європи рішуче засудила російські удари по українських містах. У спільній заяві керівництва організації наголошується, що атаки не повинні залишитися безкарними.