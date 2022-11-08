РФ готує нові масовані удари по інфраструктурі, - Зеленський
РФ готує нові масовані удари по інфраструктурі, - Зеленський
ОК "Південь" показало фото збитого "шахеда": "Хлопці вже чатують за наступними"
​А що там, у темряві?
​А що там, у темряві?
Минулого ранку в Польщі внаслідок ДТП перекинувся мікроавтобус із українцями, - RMF24
Минулого ранку в Польщі внаслідок ДТП перекинувся мікроавтобус із українцями, - RMF24
Митрополиту УПЦ Іонафану повідомили про підозру
Митрополиту УПЦ Іонафану повідомили про підозру
За добу ЗСУ знищили ще 530 російських окупантів
За добу ЗСУ знищили ще 530 російських окупантів
Жорстокість російських військових, з якою вони діють в Україні, не притаманна російському народові, - Папа Франциск
Жорстокість російських військових, з якою вони діють в Україні, не притаманна російському народові, - Папа Франциск
У Каховці Сили оборони вдарили по будинку з 200 окупантами, у Раденську знищили колону бойової техніки
У Каховці Сили оборони вдарили по будинку з 200 окупантами, у Раденську знищили колону бойової техніки
ГоловнаСвіт

Четвертий саміт Ради Європи відбудеться наступного року в Ісландії

Захід пройде у травні у Рейк'явіку.

Четвертий саміт Ради Європи відбудеться наступного року в Ісландії
Фото: coe.int

Комітету міністрів Ради Європи схвалив рішення про проведення саміту глав держав та урядів РЄ 16-17 травня 2023 року у Рейк'явіку.

Про це йдеться на сайті інституції.

Саміт стане лише четвертим за всю 73-річну історію організації. 

Провести саміт було вирішено після доповіді, яку представила Аналітична група під головуванням колишнього президента Ірландії Мері Робінсон. До її складу входять важливі політичні діячі з усього континенту. Вони винесли 30 рекомендацій Раді Європи, як ефективно реагувати на виклики, пов'язані з війною в Україні. Йдеться, зокрема, про подвоєння інвестицій у просування прав людини та верховенства права.

Міністр закордонних справ Ірландії, голова Комітету міністрів Саймон Ковені ще у травні закликав до проведення саміту 46 глав держав і урядів Ради для вирішення особливих проблем, що виникають через напад Росії. 

“В Ірландії наша найстаріша багатостороння європейська організація вважається “совістю Європи”; ніколи ще за нашого життя Європа так не потребувала своєї совісті. Детально обговоривши з прем'єр-міністром Катрін Якобсдоттір (Ісландії, - ред.) її плани, я знаю, що вона проведе історичний саміт, який призведе до конкретних дій щодо оновлення демократії та зміцнення прав людини на нашому континенті”, – сказав він.

Нагадаємо, Рада Європи рішуче засудила російські удари по українських містах. У спільній заяві керівництва організації наголошується, що атаки не повинні залишитися безкарними.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також