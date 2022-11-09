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Кулеба прибув до Камбоджі – це перший візит міністра закордонних справ України за весь час

Він візьме участь у саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії. 

Кулеба прибув до Камбоджі – це перший візит міністра закордонних справ України за весь час
Дмитро Кулеба і Хун Сен
Фото: Дмитро Кулеба Facebook

Міністр закордонних справ України вперше в історії прибув із візитом до Камбоджі. Дмитро Кулеба братиме участь у саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). 

До об’єднання Південно-Східної Азії входять10 країн: Бруней, В’єтнам, Індонезія, Камбоджа, Лаос, Малайзія, М’янма, Сінгапур, Таїланд та Філіппіни. Кулеба в фейсбуці повідомив, що його в столиці прийняв камбоджійський лідер Хун Сен. 

"Одразу після початку повномасштабної агресії РФ Камбоджа зайняла чітку позицію на підтримку України. Під час зустрічі з паном прем’єр-міністром ми обговорили надання нам обладнання для розмінування та підготовку камбоджийськими спеціалістами українських саперів, збільшення обсягів торгівлі, цифрову трансформацію, співпрацю в сфері освіти та продовольчу безпеку. Найближчим часом Україна та Камбоджа обміняються послами (за сумісництвом), аби мати постійний канал комунікації", – повідомив він.

На саміті ACEAH Кулеба планує провести двосторонні зустрічі і підписати Інструмент про приєднання до Договору про дружбу та співробітництво в Південно-Східній Азії. Україна стане першою країною Центральної Європи, яка приєднається до основоположного документу АСЕАН. 

"Приєднання принесе нашій державі, бізнесу та громадянам конкретні вигоди – від політичної, військової та економічної співпраці до торгівлі, збільшення експорту та обміну технологіями", – зазначив Кулеба. 

Нагадаємо, під час розмови з президентом Зеленським премʼєр-міністр Камбоджи Хун Сен зобовʼязався відправити в Україну саперів. Камбоджійські сапери вважаються одними з найдосвідченіших у світі. 

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