Британський прем’єр Сунак обговорить війну в Україні з генсеком НАТО

"Оскільки війна в Україні продовжує вирувати, ми не повинні сприймати мир удома як належне".

Сьогодні британський прем'єр-міністр Ріші Сунак зустрінеться у Лондоні з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Про пише Reuters.

Cунак і генсек Північноатлантичного альянсу обговорять війну в Україні і майбутнє оборонного блоку.

Столтенберг є першим міжнародним лідером, який відвідає Сунака на Даунінг-стріт.

“НАТО є наріжним каменем нашої безпеки та безпеки наших союзників. Оскільки війна в Україні продовжує вирувати, ми не повинні сприймати мир удома як належне. Я переконаний, що Сполучене Королівство буде основою НАТО для майбутніх поколінь. Але для того, щоб протистояти майбутнім викликам, ми повинні розвиватися як альянс, щоб протистояти загрозам з боку наших противників і випереджати їх”, – заявив очільник британського уряду.

Видання зазначає, що Великобританія робить великий внесок в оборонний альянс НАТО, але зараз державні фінанси країни перебувають під тиском.

Уряд планує скорочення витрат і підвищення податків, що буде відображено у бюджеті, який представлять 17 листопада. Раніше на оборону Великобританії планувалося витратити 3% ВВП до 2030 року.

Нагадаємо, надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що новий британський прем'єр-міністр Ріші Сунак сприймає вторгнення Росії в Україну так само серйозно, як і його попередники Ліз Трасс і Борис Джонсон.