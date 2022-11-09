Українські снукеристи відмовилися від ЧС-2022 через участь росіян

На чемпіонаті світу зі снукеру IBSF, що проходить у Туреччині, мала брати участь і збірна України.

Владислав Вишневський, Юліан Бойко та Денис Хмелевський були заявлені на турнір, але за два тижні до початку змагань Міжнародна федерація снукера (IBSF) повідомила про те, що на турнір допущені спортсмени з РФ та РБ.

Своє рішення IBSF аргументувала ухвалою Всесвітньої конфедерації більярдного спорту (WCBS), згідно з якою спортсмени цих країн допускаються до змагань під нейтральним прапором, інформує sport.ua. Підписуйтесь на наш Youtube канал

Відразу після цього повідомлення Федерації спортивного більярду України (ФСБУ) скасувала участь українських спортсменів у чемпіонаті світу.

Керівництво ФСБУ, спортсмени, судді, тренери не погоджуються з рішенням WCBS та IBSF. Українська федерація дотримується заборони Міністерства молоді та спорту України про участь українських спортсменів у змаганнях, на яких присутні представники Росії та Білорусі.