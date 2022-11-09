WBC виключив російських та білоруських боксерів зі своїх рейтингів, - ЗМІ

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман оголосив про виключення російських та білоруських спортсменів із рейтингів організації. Про це повідомляє авторитетний профільний журналіст Джейк Донован у своїх соціальних мережах.

WBC announces that all fighters from Russia and Belarus will be removed from its rankings, effective immediately. Ruling in line with ongoing Russo-Ukraine war, doubling down on still in-place rule not sanctioning fights involving fighters from either nation. #WBC60 — Jake Donovan (@JakeNDaBox) November 8, 2022

"WBC оголосив, що всіх боксерів з Росії та Білорусі буде виключено з рейтингу. Рішення набирає чинності негайно і прийнято у зв'язку з російсько-українською війною, що триває. Воно посилює чинне правило, відповідно до якого заборонено санкціонувати бої російських та білоруських спортсменів із боксерами з інших країн", — написав Донован.

Нагадаємо, 28 лютого рішення про виключення російських та білоруських боксерів із рейтингових списків ухвалила Всесвітня боксерська асоціація (WBA).

При цьому в жовтні Міжнародна асоціація боксу (IBA) скасувала усунення боксерів із Росії та Білорусі.