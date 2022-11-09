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WBC виключив російських та білоруських боксерів зі своїх рейтингів, - ЗМІ

Про це повідомив президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман.

WBC виключив російських та білоруських боксерів зі своїх рейтингів, - ЗМІ
Фото: Twitter

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман оголосив про виключення російських та білоруських спортсменів із рейтингів організації. Про це повідомляє авторитетний профільний журналіст Джейк Донован у своїх соціальних мережах.

"WBC оголосив, що всіх боксерів з Росії та Білорусі буде виключено з рейтингу. Рішення набирає чинності негайно і прийнято у зв'язку з російсько-українською війною, що триває. Воно посилює чинне правило, відповідно до якого заборонено санкціонувати бої російських та білоруських спортсменів із боксерами з інших країн", — написав Донован.

Нагадаємо, 28 лютого рішення про виключення російських та білоруських боксерів із рейтингових списків ухвалила Всесвітня боксерська асоціація (WBA).

При цьому в жовтні Міжнародна асоціація боксу (IBA) скасувала усунення боксерів із Росії та Білорусі.

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