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Промоутер Усика назвав стадію переговорів бою з Ф'юрі за абсолютну корону "просунутою"

Олександр Красюк налаштований оптимістично.

Промоутер Усика назвав стадію переговорів бою з Ф'юрі за абсолютну корону "просунутою"
Олександр Усик і Олександр Красюк
Фото: K2 Promotions

Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО) Олександр Красюк повідомив ймовірну дату бою його клієнта проти власника поясу WBC Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО).

За словами Красюка, поєдинок може відбутися за боксерськими мірками дуже скоро.

"Ми маємо зараз робочі дати. Це проміжок часу з 18 лютого до 4 березня. Це три вікенди. 18, 25 лютого та 4 березня. Будь-якої з цих субот може відбутися поєдинок.

Поки що робочою датою є 18 число, але фінально ми затвердимося після поєдинку 3 грудня", - заявив промоутер в ефірі yuotube-каналу BoxOffice.

Нагадаємо, 3 грудня у Ф'юрі відбудеться третій бій із Дереком Чісорою.

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