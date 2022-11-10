Промоутер Усика назвав стадію переговорів бою з Ф'юрі за абсолютну корону "просунутою"

Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО) Олександр Красюк повідомив ймовірну дату бою його клієнта проти власника поясу WBC Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО).

За словами Красюка, поєдинок може відбутися за боксерськими мірками дуже скоро.

"Ми маємо зараз робочі дати. Це проміжок часу з 18 лютого до 4 березня. Це три вікенди. 18, 25 лютого та 4 березня. Будь-якої з цих субот може відбутися поєдинок.

Поки що робочою датою є 18 число, але фінально ми затвердимося після поєдинку 3 грудня", - заявив промоутер в ефірі yuotube-каналу BoxOffice.

Нагадаємо, 3 грудня у Ф'юрі відбудеться третій бій із Дереком Чісорою.