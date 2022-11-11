Кендзьора не потрапив до заявки збірної Польщі на ЧС-2022

Наставник збірної Польщі Чеслав Міхневич оголосив заявку на Чемпіонат світу-2022 у Катарі, який стартує матчем господарів проти Еквадоа 20 листопада.
Серед 26 футболістів нема захисника "Динамо" Томаша Кендзьори.
А ось усі лідери "червоно-білих" – у строю.
Воротарі: Бартломей Дронговський ("Спеція"), Войчех Щенсни ("Ювентус"), Лукаш Скорупський ("Болонья");
Захисники: Ян Беднарек, Метті Кеш (обидва - "Астон Вілла"), Бартош Берешиньскі ("Сампдорія"), Каміль Глік ("Беневенто"), Роберт Гумни ("Аугсбург"), Артур Енджейчик ("Легія"), Якуб Ківер ("Спеція"), Матеуш Ветеска ("Клермон"), Нікола Залевскі ("Рома");
Півзахисники: Кристян Бєлік ("Бірмінгем"), Пшемислав Франківський ("Ланс"), Каміль Гросицький ("Погонь"), Якуб Каміньський ("Вольфсбург"), Гжегож Криховяк ("Аль-Шабаб"), Міхал Скурась ("Лех") ), Дамян Шиманьскі (АЕК), Себастьян Шиманьскі ("Фейєнорд"), Петро Зеліньскі ("Наполі"), Шимон Журковський ("Фіорентина");
Нападники: Роберт Левандовскі ("Барселона"), Аркадіуш Мілік ("Ювентус"), Кшиштоф Пентек ("Салернітана"), Кароль Швідерскі ("Шарлотт").
Польща зіграє у групі С зі збірними Аргентини, Мексики та Саудівської Аравії.
Стартовий матч на Мундіалі поляки проведуть 22 листопада проти мексиканців.