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Кендзьора не потрапив до заявки збірної Польщі на ЧС-2022

Чеслав Міхневич оголосив заявку.

Кендзьора не потрапив до заявки збірної Польщі на ЧС-2022
Томаш Кендзьора (ліворуч)
Фото: sport.pl

Наставник збірної Польщі Чеслав Міхневич оголосив заявку на Чемпіонат світу-2022 у Катарі, який стартує матчем господарів проти Еквадоа 20 листопада.

Серед 26 футболістів нема захисника "Динамо" Томаша Кендзьори.

А ось усі лідери "червоно-білих" – у строю.

Воротарі: Бартломей Дронговський ("Спеція"), Войчех Щенсни ("Ювентус"), Лукаш Скорупський ("Болонья");

Захисники: Ян Беднарек, Метті Кеш (обидва - "Астон Вілла"), Бартош Берешиньскі ("Сампдорія"), Каміль Глік ("Беневенто"), Роберт Гумни ("Аугсбург"), Артур Енджейчик ("Легія"), Якуб Ківер ("Спеція"), Матеуш Ветеска ("Клермон"), Нікола Залевскі ("Рома");

Півзахисники: Кристян Бєлік ("Бірмінгем"), Пшемислав Франківський ("Ланс"), Каміль Гросицький ("Погонь"), Якуб Каміньський ("Вольфсбург"), Гжегож Криховяк ("Аль-Шабаб"), Міхал Скурась ("Лех") ), Дамян Шиманьскі (АЕК), Себастьян Шиманьскі ("Фейєнорд"), Петро Зеліньскі ("Наполі"), Шимон Журковський ("Фіорентина");

Нападники: Роберт Левандовскі ("Барселона"), Аркадіуш Мілік ("Ювентус"), Кшиштоф Пентек ("Салернітана"), Кароль Швідерскі ("Шарлотт").

Польща зіграє у групі С зі збірними Аргентини, Мексики та Саудівської Аравії.

Стартовий матч на Мундіалі поляки проведуть 22 листопада проти мексиканців.

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