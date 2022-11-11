Київ повертають до планових відключень електроенергії (оновлено)
Київ повертають до планових відключень електроенергії (оновлено)
Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
Кабмін воєнного часу
Кабмін воєнного часу
Львівські десантники показали відео знищення підрозділу окупантів перед звільненням населеного пункту
Львівські десантники показали відео знищення підрозділу окупантів перед звільненням населеного пункту
Стратегічне значення. З якими складнощами вже зіткнулась влада через вилучення майна під час воєнного стану
Стратегічне значення. З якими складнощами вже зіткнулась влада через вилучення майна під час воєнного стану
Пюре, фрі чи в мундирі?
Пюре, фрі чи в мундирі?
У Путіна закінчуються варіанти щодо України, – Bloomberg
У Путіна закінчуються варіанти щодо України, – Bloomberg
Вибори у США: як реванш республіканців вплине на подальшу допомогу Україні
Вибори у США: як реванш республіканців вплине на подальшу допомогу Україні
ГоловнаСпорт

"Дніпро-1" та "Рух" заплатять величезні штрафи за бійку своїх босів

Інцидент трапився під час матчу УПЛ.

"Дніпро-1" та "Рух" заплатять величезні штрафи за бійку своїх босів
УАФ
Фото: уаф

Матч 7-го туру Української прем’єр-ліги "Рух" – "Дніпро-1" (2:3) закінчився масовою бійкою з нецензурною лайкою, участю в якій не погребували навіть спортивний директор "Дніпра-1" Євген Красніков та генеральний директор "Руху" Ігор Дедишин.

КДК УАФ розглянув справу про неналежну організацію матчу у Львові та бійку між директорами, повідомляє пресслужба УАФ. 

За результатами розгляду справи КДК УАФ ухвалив такі рішення:

  • заборонено І. Дедишину ("Рух") відвідувати стадіон під час виступів клубу протягом п'яти матчів УПЛ та зобов'язала "Рух" сплатити обов'язковий грошовий внесок у розмірі 250 000 грн. за неналежну поведінку офіційної особи клубу;
  • усунула Є. Краснікова ("Дніпро-1") від участі у змаганнях на п'ять матчів УПЛ умовно з випробувальним терміном до кінця сезону-2022/2023 в УПЛ та зобов'язав "Дніпро-1" сплатити обов'язковий грошовий внесок у розмірі 250 000 грн за неналежну поведінку;
  • зобов'язала "Рух" сплатити обов'язковий грошовий внесок у розмірі 100 000 грн. за неналежну організацію матчу.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також