"Дніпро-1" та "Рух" заплатять величезні штрафи за бійку своїх босів

Інцидент трапився під час матчу УПЛ.

Матч 7-го туру Української прем’єр-ліги "Рух" – "Дніпро-1" (2:3) закінчився масовою бійкою з нецензурною лайкою, участю в якій не погребували навіть спортивний директор "Дніпра-1" Євген Красніков та генеральний директор "Руху" Ігор Дедишин.

КДК УАФ розглянув справу про неналежну організацію матчу у Львові та бійку між директорами, повідомляє пресслужба УАФ.

За результатами розгляду справи КДК УАФ ухвалив такі рішення: