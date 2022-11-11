"Дніпро-1" та "Рух" заплатять величезні штрафи за бійку своїх босів

Матч 7-го туру Української прем’єр-ліги "Рух" – "Дніпро-1" (2:3) закінчився масовою бійкою з нецензурною лайкою, участю в якій не погребували навіть спортивний директор "Дніпра-1" Євген Красніков та генеральний директор "Руху" Ігор Дедишин.
КДК УАФ розглянув справу про неналежну організацію матчу у Львові та бійку між директорами, повідомляє пресслужба УАФ.
За результатами розгляду справи КДК УАФ ухвалив такі рішення:
- заборонено І. Дедишину ("Рух") відвідувати стадіон під час виступів клубу протягом п'яти матчів УПЛ та зобов'язала "Рух" сплатити обов'язковий грошовий внесок у розмірі 250 000 грн. за неналежну поведінку офіційної особи клубу;
- усунула Є. Краснікова ("Дніпро-1") від участі у змаганнях на п'ять матчів УПЛ умовно з випробувальним терміном до кінця сезону-2022/2023 в УПЛ та зобов'язав "Дніпро-1" сплатити обов'язковий грошовий внесок у розмірі 250 000 грн за неналежну поведінку;
- зобов'язала "Рух" сплатити обов'язковий грошовий внесок у розмірі 100 000 грн. за неналежну організацію матчу.