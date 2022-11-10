Мудрик – в топ-10 найкращих дриблерів Ліги чемпіонів

Вінгер "Шахтаря" Михайло Мудрик увійшов до списку найкращих дриблерів групового етапу Ліги чемпіонів.

За шість поєдинків 21-річний вихованець харківського футболу здійснив 26 успішних обведень. Це восьмий результат серед всіх учасників групового етапу ЛЧ.

Лідерами по цьому показнику являються французькі співвітчизники – вінгер "Барселони" Усман Дембеле та форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе (обидва – по 39 обведень).

Most dribbles so far this season 🧐#UCL pic.twitter.com/xWjDMvsdnZ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 10, 2022

Нагадаємо, Мудрик у груповому етапі ЛЧ встановив рекорд швидкості бігу. Михайло розвинув швидкість 36,6 км/год. Перше місце українець розділив з тим же Дембеле.

Цього сезону Мудрик зіграв за "Шахтар" 15 матчів у всіх турнірах. У його активі 8 голів та 7 асистів.

Нагадаємо. "Шахтар" навесні зіграє з "Ренном" у плей-оф Ліги Європи.