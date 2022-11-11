Україна повела 2:0 проти Японії в рамках Кубку Біллі Джин Кінг

І у другому матчі Кубка Біллі Джин Кінг Японія – Україна між Моюкою Учідзімою (№105 WTA) та Катаріною Завацькою (№339 WTA) перемогу святкувала українська тенісистка.

Як і в першій зустрічі між Мартою Костюк та Мисакі Дої (7:6 (7-1), 6:4), перший сет завершився на тай-брейку перемогою українки – 7:6 (7-3).

У другій партії перевага Катеріни була безперечною – 6:2.

Після першого дня Україна повела – 2:0.

Тепер для спільної перемоги у протистоянні з японками українській команді достатньо набрати одне очко у суботніх матчах.

Завтра першими на корт вийдуть лідери своїх команд – Костюк та Учідзіма. Початок поєдинку – о 6:00 за Києвом.