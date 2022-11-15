Стало відомо, кого підтримає Федерація стрільби на виборах глави НОК України

Пресслужба Федерації стрільби України опублікувала заяву з підтримкою Вадима Гутцайта як кандидата на посаду голови НОК України.

При цьому Федерація висловила подяку чинному президенту НОК Сергію Бубці, який залишає свою посаду.

"Федерація стрільби України уважно проаналізувала ситуацію, яка склалася напередодні ХХХVII звітно-виборної Генеральної асамблеї НОК України. Ми всі разом пройшли довгий шлях становлення Олімпійського руху і вибороли право вважатися одним із лідерів світового Олімпійського руху.

Все це сталося завдяки наполегливій праці всіх олімпійців, всіх суб’єктів Олімпійського руху в Україні.

Визначну роль високій оцінці НОК України на світовій арені безумовно належить Сергію Назаровичу Бубці, який своїм авторитетом і впливом підтримав цей рух, націлив його на роботу, яка отримала високу оцінку як попереднім керівництвом МОК так і теперішнім вельмишановним п. Томасом Бахом.

Ми шкодуємо, що Сергій Назарович прийняв рішення не балотуватися на посаду Президента НОК України та зосередитися на роботі в МОК.

Федерація стрільби України вдячна Сергію Назаровичу за постійну підтримку, особливо в найскладніші для ФСУ часи, за невтомну працю на благо Олімпійського руху України, за проявлений патріотизм та достойне представлення України в світі", - сказано у заяві.

"І сьогодні перед нами стоїть відповідальне завдання обрати очільника НОК, який достойний свого попередника, має досвід організаторської роботи, широко відомий своїми досягненнями серед спортивних організаторів світу.

Ми уважно оцінили кожного кандидата, який претендує на цю високу посаду. Всі вони мають відомі імена в Україні і кожний з них достойний представляти НОК, але серед всіх кандидатів трьох ми маємо викреслити. Стрілецька спільнота широко обговорювала запропоновані кандидатури і переважною більшістю прийшли до висновку, що найбільш достойним кандидатом є Гутцайт Вадим Маркович", - конкретизується у заяві.

"Вадим Маркович пройшов шлях від учня спортивної школи до Олімпійського чемпіона, від члена федерації фехтування України до Президента ФФУ, від спортивно функціонера міського рівня до Міністра спорту України.

На всіх посадах йому була притаманна толерантність, вміння вислуховувати людей, поважати думку інших та приймати виважені рішення. Його робота припала на найважчі для нашої Держави часи, але його активна позиція, його міжнародні зв’язки змусили світ дослухатися до проблем спорту України під час військового стану, його ініціативи були підтримані міжнародним спортивним співтовариством та МОК.

Наші учасники звітно-виборчої Асамблеї НОК України від імені ФСУ підтримують кандидатуру Гутцайта В.М.

Просимо ознайомити з нашою думкою всіх олімпійців та делегатів ХХХVII звітно-виборної Генеральної асамблеї НОК України", - зазначається у документі.

Нагадаємо, вибори нового президента НОК України відбудуться 17 листопада. Головними претендентами на посаду є олімпійські чемпіони Жан Беленюк та Гутцайт.