Україна здобула 7 медалей на чемпіонаті світу з джиу-джитсу

В Абу-Дабі завершився чемпіонат світу з джиу-джитсу серед дорослих, молоді, юніорів та кадетів.
На дорослому рівні чемпіонкою світу в системі файтинг стала Дар'я Гончаренко (вагова категорія до 52 кг), повідомляє офіційний сайт Асоціації джиу-джитсу України.
Варто зазначити, що Дар'я стала першою в історії України чемпіонкою світу з джиу-джитсу серед жінок.
Віцечемпіоном світу в системі не-ваза став Богдан Голуб (вагова категорія до 70 кг.).
Бронзовим призером в системі файтинг став Боглан Мочульський (вагова категорія до 62 кг.).
Крім того, серед молоді, юніорів та кадетів Україна завоювала ще 4 медалі – 1 золоту, 2 срібні та 1 бронзову.
Зокрема, чемпіонкою світу серед кадетів в системі не-ваза стала Валерія Нєшкова (вагова категорія до 63 кг.).