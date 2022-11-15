Україна здобула 7 медалей на чемпіонаті світу з джиу-джитсу

Серед них – дві золоті.

В Абу-Дабі завершився чемпіонат світу з джиу-джитсу серед дорослих, молоді, юніорів та кадетів.

На дорослому рівні чемпіонкою світу в системі файтинг стала Дар'я Гончаренко (вагова категорія до 52 кг), повідомляє офіційний сайт Асоціації джиу-джитсу України.

Фото: jj.ua/ Дар'я Гончаренко

Варто зазначити, що Дар'я стала першою в історії України чемпіонкою світу з джиу-джитсу серед жінок.

Віцечемпіоном світу в системі не-ваза став Богдан Голуб (вагова категорія до 70 кг.).

Бронзовим призером в системі файтинг став Боглан Мочульський (вагова категорія до 62 кг.).

Крім того, серед молоді, юніорів та кадетів Україна завоювала ще 4 медалі – 1 золоту, 2 срібні та 1 бронзову.

Фото: jj.ua Валерія Нєшкова

Зокрема, чемпіонкою світу серед кадетів в системі не-ваза стала Валерія Нєшкова (вагова категорія до 63 кг.).