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Україна здобула 7 медалей на чемпіонаті світу з джиу-джитсу

Серед них – дві золоті.

В Абу-Дабі завершився чемпіонат світу з джиу-джитсу серед дорослих, молоді, юніорів та кадетів.

На дорослому рівні чемпіонкою світу в системі файтинг стала Дар'я Гончаренко (вагова категорія до 52 кг), повідомляє офіційний сайт Асоціації джиу-джитсу України.

Дар'я Гончаренко
Фото: jj.ua/
Дар'я Гончаренко

Варто зазначити, що Дар'я стала першою в історії України чемпіонкою світу з джиу-джитсу серед жінок.

Віцечемпіоном світу в системі не-ваза став Богдан Голуб (вагова категорія до 70 кг.).

Бронзовим призером в системі файтинг став Боглан Мочульський (вагова категорія до 62 кг.).

Крім того, серед молоді, юніорів та кадетів Україна завоювала ще 4 медалі – 1 золоту, 2 срібні та 1 бронзову.

Валерія Нєшкова
Фото: jj.ua
Валерія Нєшкова

Зокрема, чемпіонкою світу серед кадетів в системі не-ваза стала Валерія Нєшкова (вагова категорія до 63 кг.).

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