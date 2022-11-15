WADA вимагає від CAS дискваліфікувати Валієву на 4 роки і позбавити російську фігуристку трьох золотих медалей

Спортивний арбітражний суд (CAS) зареєстрував апеляційну заяву Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) проти РУСАДА та фігуристки Каміли Валієвої і розпочав арбітражне провадження по ньому, повідомляється на офіційному сайті суду.
WADA звернулося до CAS з вимогою визнати 16-річну російську фігуристку винною у порушенні антидопінгових правил та покарати її дискваліфікацією на чотири роки з анулюванням усіх результатів починаючи з 25 грудня 2021 року (день здачі позитивного допінг-тесту на чемпіонаті Росії).
Зазначимо, що після чемпіонату Росії-2021 Валієва виграла чемпіонат Європи у Таллінні зі світовим рекордом у короткій програмі, а потім поїхала на Олімпіаду, де у складі збірної Росії перемогла у командному турнірі.
Додамо, що в особистих змаганнях у Пекіні, на які росіянка домагалася допуску через CAS, вона посіла четверте місце.
До речі, медалі за підсумками командного турніру Олімпіади-2022 ще не вручено. У разі позбавлення "золота" російської команди, його можуть отримати американці.
Коли буде ухвалене остаточне рішення у справі Валієвої, CAS не уточнює.
Раніше глава WADA Вітольд Банька заявляв, що рішення про передачу справи до CAS було ухвалено через затягування з винесенням вердикту з боку РУСАДА.
У заяві CAS наголошується, що WADA раніше встановило для РУСАДА дедлайн за рішенням у справі Валієвої - 4 листопада. Рішення про передачу справи в CAS було ухвалено на підставі антидопінгових правил РУСАДА, в яких передбачена така можливість у разі недотримання дедлайну.
Рішення щодо фігуристки очікувалося в жовтні, однак у результаті російське агентство повідомило, що не інформуватиме про дату розгляду або його підсумки, оскільки Валієва є захищеною особою через вік.