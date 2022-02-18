WADA звинуватило CAS в ухваленні хибного рішення у справі про допінг росіянки Валієвої

Пресслужба Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) опублікувала заяву за рішенням Спортивного арбітражного суду (CAS) про допуск російської фігуристки Каміли Валієвої до участі в особистому турнірі на Олімпійських іграх-2022, незважаючи на виявлену вже під час Ігор позитивну допінг-пробу.
"Комісія проігнорувала чіткі та зрозумілі правила кодексу WADA про зняття тимчасового усунення. Комісія переписала кодекс у його частині про "захищених персон", зробивши так, що обов'язкові вимоги перестали бути такими. Кодекс містить інші правила", - зазначено в заяві.
"Зміна кодексу, що дозволяє "захищеним персонам" виступати на змаганнях після позитивної допінг-проби без появи інформації про обставини порушення, може порушити цілісність принципів змагання та впевненість спортсменів у тому, що вони змагаються в чесному середовищі", - переконані у WADA.
Нагадаємо, що Валієва не зуміла здобути медаль в індивідуальних змаганнях, незважаючи на лідерство після короткої програми.
Раніше CAS опублікував мотивувальну частину рішення у справі Валієвої, відхиливши апеляції МОК і WADA.
Як випливає з документа, захист фігуристки розповів, що Валієва "не вживала забороненої речовини навмисно" і наполягала, що триметазидин міг потрапити до її організму через ліки, які приймав її дідусь.
Також суд припустив, що результат допінг-проби міг бути технічною помилкою, оскільки концентрація триметазидину була дуже низькою.
CAS також зазначає, що Валієва проходила "багаторазовий допінг-контроль" з 24 серпня 2019 року до 7 лютого 2022 року, і всі інші здані нею допінг-проби були негативними.
У свою чергу WADA вважає, що Валієва не надала фактичних доказів своєї невинності, у тому числі документально не підтвердила, що препарат із триметазидином дійсно приймає її дідусь.
CAS із цього приводу зазначив, що фігуристці через участь у змаганнях не вистачило б часу для надання достатніх доказів.
Додамо, що розслідування справи Валієвої триває.
Крім того, РУСАДА та WADA наполягає на перевірці оточення спортсменки: її тренерів, лікарів та іншого персоналу.
Триметазидин знайшли у допінг-пробі Валієвої, зданій 25 грудня 2021 року, проте відомо про це стало лише 8 лютого, після того як фігуристка у складі збірної ОКР уже здобула золоту медаль у командних змаганнях.