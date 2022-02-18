WADA звинуватило CAS в ухваленні хибного рішення у справі про допінг росіянки Валієвої

В агентстві вважають, що не можна було допускати фігуристку до індивідуального турніру на Олімпіаді.

Пресслужба Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) опублікувала заяву за рішенням Спортивного арбітражного суду (CAS) про допуск російської фігуристки Каміли Валієвої до участі в особистому турнірі на Олімпійських іграх-2022, незважаючи на виявлену вже під час Ігор позитивну допінг-пробу.

"Комісія проігнорувала чіткі та зрозумілі правила кодексу WADA про зняття тимчасового усунення. Комісія переписала кодекс у його частині про "захищених персон", зробивши так, що обов'язкові вимоги перестали бути такими. Кодекс містить інші правила", - зазначено в заяві.

"Зміна кодексу, що дозволяє "захищеним персонам" виступати на змаганнях після позитивної допінг-проби без появи інформації про обставини порушення, може порушити цілісність принципів змагання та впевненість спортсменів у тому, що вони змагаються в чесному середовищі", - переконані у WADA.

Нагадаємо, що Валієва не зуміла здобути медаль в індивідуальних змаганнях, незважаючи на лідерство після короткої програми.

Раніше CAS опублікував мотивувальну частину рішення у справі Валієвої, відхиливши апеляції МОК і WADA.

Як випливає з документа, захист фігуристки розповів, що Валієва "не вживала забороненої речовини навмисно" і наполягала, що триметазидин міг потрапити до її організму через ліки, які приймав її дідусь.

Також суд припустив, що результат допінг-проби міг бути технічною помилкою, оскільки концентрація триметазидину була дуже низькою.

CAS також зазначає, що Валієва проходила "багаторазовий допінг-контроль" з 24 серпня 2019 року до 7 лютого 2022 року, і всі інші здані нею допінг-проби були негативними.

У свою чергу WADA вважає, що Валієва не надала фактичних доказів своєї невинності, у тому числі документально не підтвердила, що препарат із триметазидином дійсно приймає її дідусь.

CAS із цього приводу зазначив, що фігуристці через участь у змаганнях не вистачило б часу для надання достатніх доказів.

Додамо, що розслідування справи Валієвої триває.

Крім того, РУСАДА та WADA наполягає на перевірці оточення спортсменки: її тренерів, лікарів та іншого персоналу.

Триметазидин знайшли у допінг-пробі Валієвої, зданій 25 грудня 2021 року, проте відомо про це стало лише 8 лютого, після того як фігуристка у складі збірної ОКР уже здобула золоту медаль у командних змаганнях.