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Мбаппе визнано найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Прогнозоване рішення УЄФА.

Кіліан Мбаппе
Фото: EPA/UPG
Кіліан Мбаппе

УЄФА обрав найкращого з квартету номінантів на звання гравця тижня в Лізі чемпіонів.

Ним став форвард "Парі Сен-Жермен" Кіліан Мбаппе.

23-річний француз у першому поєдинку 1/8 фіналу проти "Реала" заробив пенальті, якого не реалізував Ліонель Мессі. А на останній доданій хвилині забив єдиний гол у матчі.

Крім Мбаппе, на звання найкращого гравця тижня претендували захисник "Ліверпуля" Вірджил ван Дейк, півзахисники "Зальцбурга" Мохамед Камара та "Манчестера Сіті" Бернарду Сілва.

Нагадаємо, матчі-відповіді між командами, які зіграли 15-16 лютого, пройдуть 8-9 березня.

Григорій МухінГригорій Мухін
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