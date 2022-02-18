Фото: EPA/UPG Кіліан Мбаппе

УЄФА обрав найкращого з квартету номінантів на звання гравця тижня в Лізі чемпіонів.

Ним став форвард "Парі Сен-Жермен" Кіліан Мбаппе.

23-річний француз у першому поєдинку 1/8 фіналу проти "Реала" заробив пенальті, якого не реалізував Ліонель Мессі. А на останній доданій хвилині забив єдиний гол у матчі.

🥇 Kylian Mbappé takes Player of the Week for his match-winning display against Real Madrid 👏👏👏#UCLPOTW | @PlayStationEU | #UCL pic.twitter.com/SuRoL53AgZ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 17, 2022

Крім Мбаппе, на звання найкращого гравця тижня претендували захисник "Ліверпуля" Вірджил ван Дейк, півзахисники "Зальцбурга" Мохамед Камара та "Манчестера Сіті" Бернарду Сілва.

Нагадаємо, матчі-відповіді між командами, які зіграли 15-16 лютого, пройдуть 8-9 березня.