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На Олімпіаді-2022 визначився перший фіналіст чоловічого хокейного турніру

Збірна Фінляндії підтвердила своє реноме.

Фото: beijing2022.cn
На Олімпійських іграх у Пекіні відбувся перший півфінальний матч чоловічого хокейного турніру, у якому зустрілися збірні Фінляндії та Словаччини.

Фіни, закинувши по шайбі у першому та третьому періодах, здобули перемогу – 2:0. Комфортною її аж ніяк не назвеш, тому що слизький рахунок тримався до останньої хвилини зустрічі і другу шайбу скандинави закинули у порожні ворота, коли суперник зняв воротаря та спробував реалізувати чисельну перевагу.

Суперник Фінляндії визначиться також сьогодні у протистоянні збірних ОКР та Швеції.

Матч за золоту медаль, який може перетворитися всередені скандинавські розбірки, відбудеться в останній день Ігор 20 лютого. Днем раніше пройде "бронзовий" фінал.

Григорій МухінГригорій Мухін
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