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Ще одна українка здала позитивний допінг-тест на Олімпіаді-2022

У пробі Лідії Гунько виявлено дигідротестостерон.

Ще одна українка здала позитивний допінг-тест на Олімпіаді-2022
Лідія Гунько
Фото: noc-ukr.org

Українська бобслеїстка Лідія Гунько здала позитивний допінг-тест під час Олімпійських ігор-2022 у Пекіні, повідомляє пресслужба Міжнародного агентства допінг-тестування (ITA).

У пробі 28-річної спортсменки за 14 лютого виявлено дигідротестостерон.

Наразі Гунько усунули від змагань, розслідування в її справі триває.

Як і українська лижниця Валентина Камінська, яка раніше теж здала позитивний допінг-тест, Гунько може оскаржити відсторонення в Спортивному арбітражному суді (CAS), а також подати запит на відкриття допінг-проби Б.

Нагадаємо, у Пекіні Гунько посіла 20-те місце в монобобі. Варто зазначити, що вона стала першою українською бобслеїсткою, яка отримала олімпійську ліцензію.

Григорій МухінГригорій Мухін
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