Ще одна українка здала позитивний допінг-тест на Олімпіаді-2022

Українська бобслеїстка Лідія Гунько здала позитивний допінг-тест під час Олімпійських ігор-2022 у Пекіні, повідомляє пресслужба Міжнародного агентства допінг-тестування (ITA).

У пробі 28-річної спортсменки за 14 лютого виявлено дигідротестостерон.

Наразі Гунько усунули від змагань, розслідування в її справі триває.

Як і українська лижниця Валентина Камінська, яка раніше теж здала позитивний допінг-тест, Гунько може оскаржити відсторонення в Спортивному арбітражному суді (CAS), а також подати запит на відкриття допінг-проби Б.

Нагадаємо, у Пекіні Гунько посіла 20-те місце в монобобі. Варто зазначити, що вона стала першою українською бобслеїсткою, яка отримала олімпійську ліцензію.