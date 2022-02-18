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Ферран Торрес відіграв матч Ліги Європи у футболці без емблеми "Барселони"

Гравець може зберегти комплект бракованої форми як раритет.

Який сором
Фото: EPA/UPG
Який сором

У першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи "Барселона" приймала "Наполі" та зуміла досягти лише нічийного результату – 1:1.

На гол Петра Зелінського, забитий на 29-й хвилині, "Барса" відповіла влучним ударом Феррана Торреса за пів години після сумнівного пенальті.

Варто зазначити, що автор гола у складі господарів відіграв увесь поєдинок у футболці двох важливих елементів – емблеми клубу та логотипа технічного спонсора Nike, що постачає каталонцям форму.

Ферран Торрес
Фото: EPA/UPG
Ферран Торрес

Найімовірніше, гравцеві видали бракований екземпляр екіпірування.

Огляд матчу "Барселона" - "Наполі".

Григорій МухінГригорій Мухін
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