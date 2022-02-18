У першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи "Барселона" приймала "Наполі" та зуміла досягти лише нічийного результату – 1:1.
На гол Петра Зелінського, забитий на 29-й хвилині, "Барса" відповіла влучним ударом Феррана Торреса за пів години після сумнівного пенальті.
Варто зазначити, що автор гола у складі господарів відіграв увесь поєдинок у футболці двох важливих елементів – емблеми клубу та логотипа технічного спонсора Nike, що постачає каталонцям форму.
Найімовірніше, гравцеві видали бракований екземпляр екіпірування.