Гравець може зберегти комплект бракованої форми як раритет.

Фото: EPA/UPG Який сором

У першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи "Барселона" приймала "Наполі" та зуміла досягти лише нічийного результату – 1:1.

На гол Петра Зелінського, забитий на 29-й хвилині, "Барса" відповіла влучним ударом Феррана Торреса за пів години після сумнівного пенальті.

Варто зазначити, що автор гола у складі господарів відіграв увесь поєдинок у футболці двох важливих елементів – емблеми клубу та логотипа технічного спонсора Nike, що постачає каталонцям форму.

Фото: EPA/UPG Ферран Торрес

Найімовірніше, гравцеві видали бракований екземпляр екіпірування.

Огляд матчу "Барселона" - "Наполі".