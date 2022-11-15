Промоутер Хрговича підказав Усику, що треба зробити, щоб його бій із хорватом не відбувся

Промоутер обов'язкового претендента на бій за звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версією IBF Філіпа Хрговича (14-0, 12 КО) Едді Гірн заявив, за якої умови бій його клієнта із чинним володарем титулу Олександром Усиком (20-0, 13 КО) може не відбутися.

По словам Гірна, це може статися, якщо сам хорват відмовиться від поєдинку. Але робити це Хргович не має наміру.

"IBF дала розпорядження про бій. Ми одразу сказали, що команда Хрговича не вестиме переговори. Згідно з правилами IBF, Усик може бути звільнений від бою тільки за умови, що Хргович дасть на це добро. Але Філіп хоче битися з Усиком за титул", - сказав Гірн в інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV.

Зазначимо, що на думку експертів, якщо Усик і Ф'юрі оперативно домовляться про бій, то IBF заради поєдинку за всі пояси не наполягатиме на негайному обов'язковому захисті.