Президент ФІФА закликав до режиму перемир'я між Україною та РФ на час Чемпіонату світу-2022

Президент ФІФА Джанні Інфантіно виступив на саміті G20, що наразі проходить в Індонезії.

52-річний функціонер запропонував Україні та Росії встановити режим тиші на час проведення Мундіалю в Катарі, який стартує 20 листопада.

"Футбол - це набагато більше, ніж просто спорт. Він має величезний соціальний вплив. Це про пристрасть, толерантність, залучення та освіту. Оскільки футбол об'єднує світ, чемпіонат світу є приводом об'єднати людей у світі та насолодитися чимось вкрай необхідним у бурхливий час, у якому ми живемо", - цетує швейцарця Reuters.

"Росія проводила ЧС у 2018 році. Україна домагається права провести у себе чемпіонат 2030 року. Наступний чемпіонат розпочнеться дуже скоро. У зв'язку з цим у мене до вас є пропозиція: домовитися про тимчасове припинення вогню – нехай недовго, нехай це буде один місяць, на час проведення чемпіонату.

Або про влаштування гуманітарних коридорів, або чогось подібного, що могло б стати першим кроком до діалогу двох сторін", - сказав Інфантіно, звертаючись до лідерів країн G20 та міжнародних організацій.

Нагадаємо, ЧС-2022 стартує матчем між господарями турніру і збірною Еквадору.

Раніше генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін розкритикував ФІФА за продовження співпраці з Росією.