Шевченка нагороджено престижною італійською премією

Колишній головний тренер збірної України та "Дженоа" Андрій Шевченко став володарем премії імені Нільса Лідхольма, повідомляє sport.ua.

Вона була заснована у 2011 році в Італії та присуджується людям зі світу футболу, які відзначилися важливими досягненнями не лише у спорті, а й у повсякденному житті.

Шевченка нагородили за "внесок у розвиток футболу та великі результати на міжнародному рівні". Під час церемонії нагородження Шевченко подякував Італії за підтримку у війні з Росією.

Лідхольм – легендарний шведський ексфутболіст та тренер "Мілана". Помер у 2007 році.

Раніше Шевченко розповів, чи планує повертатися до тренерської роботи.