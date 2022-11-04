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ФК “Мілан” виділить гроші на відбудову стадіону у Ірпені

Окупанти зруйнували стадіон у березні.

ФК “Мілан” виділить гроші на відбудову стадіону у Ірпені
Фото: Скріншот з відео

Андрій Шевченко та UNITED24 розпочали збір для відбудови стадіону в Ірпені Київської області.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації. 

“Це буде перший проєкт UNITED24 у напрямі “Відбудова України”. Легендарний футболіст вже залучив до збору клуб Мілан, який виділить на відновлення стадіону 150 000 євро”, - йдеться у повідомленні. 

Загалом на відновлення стадіону “Чемпіон” треба 600 тис. євро.За ці кошти будуть відбудовані трибуни,  поле та проведено освітлення. 

Після звільнення Ірпеня на стадіоні грали діти, тому Шевченко поставив собі за мету знайти гроші на відбудову за допомогою світової та української футбольних спільнот.

Нагадаємо, влада Ірпеня та представник Міжнародного Комітета Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні підписали меморандум, в рамках якого МКЧХ виділяє місту понад 45 млн гривень. Ці гроші будуть спрямовані на реконструкцію пошкодженої каналізаційної мережі міста та інших господарчих об'єктів Ірпіньводоканалу.

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