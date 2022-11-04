Резніков передав Президенту, спікерові парламенту і прем'єру свій звіт за рік роботи міністром оборони

"Вийшов документ про зміни. Про ті, що відбулися. І про ті, що неодмінно відбудуться", - зауважив міністр.

Міністр оборони України Олексій Резніков передав Президенту Володимирові Зеленському, Голові Верховної Ради Русланові Стефанчуку та прем’єр-міністру Денисові Шмигалю звіт про основні результати міністерства за рік роботи.

Про це Резніков написав у своєму Facebook.

"Вийшов документ про зміни. Про ті, що відбулися. І про ті, що неодмінно відбудуться", - зауважив міністр.

Він зазначив, що під час призначення його головним пріоритетом було забезпечення вступу України до НАТО де-факто.

"Це вже сталося, якщо взяти до уваги рівень взаємосумісності нашої армії з арміями країн НАТО... Наші воїни опанували більше типів західної зброї, ніж деякі країни Альянсу. Залишилися танки і літаки. Впевнений, що і цю висоту ми скоро візьмемо", - заявив Резніков.

Він розповів, що Україна розбудовує інтегровану систему ППО/ПРО, а також утверджується "на суходолі, в повітрі, на морі та у кіберпросторі".

"Наша армія не просто впроваджує – вона вдосконалює існуючі і встановлює нові стандарти. Перевірені на полі бою. Ми будуємо нову логістику, підготували прорив у впровадженні АСУ, втілюємо на практиці філософію всеохоплюючої оборони. Вже зараз очевидно, що будь-яка система колективної безпеки вільного світу без України буде значно слабшою, ніж з нами", - зауважив глава Міноборони.

Нагадаємо, 1 листопада 2021-го Резніков подав заяву на звільнення з посади очільника Мінреінтеграції. Наступного дня тодішній міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку.

Через два дні Верховна Рада призначила Олексія Резнікова главою Міноборони. За відповідне рішення проголосували 273 народні депутати.