Україно-російська війна не «чужа» для світу – про що говорять шпальти провідних ЗМІ світу присвячені Україні

Хоча протистояння російській навалі продовжується вже понад 8 місяців, інтерес провідних світових ЗМІ до України не вщухає, навпаки, декотрі з них намагаються цей інтерес своїх читачів лише загострити, адже війна впливає і на їхнє життя. На цьому наполягає «Главком» у своєму огляді преси .

Так, британська FT пропонує замислитися над тим, якою буде зима 2022-2023 років з усіх точок зору – економіка, політика, бойові дії, енергетична криза, продовольча криза, інфляційна криза. Остерігаючись несподіванок війни, газета готує свою аудиторію до турбулентності, волатильності та нестабільності.

При цьому видання наполягає, що новий прем’єр-міністр країни Ріші Сунак, зможе вивести британську економіку з виру досить потужної інфляції в цей період, коли Європі доводиться займатися заміщенням російського газу та нафти іншими джерелами енергетичних постачань.

Фото: EPA/UPG

FT приділяє все більше увагу саме економічним методам війни, які застосовує Росія, аби зменшити стійкість України та її економіки, похитнути віру українці у те, що війну варто продовжувати до переможного кінця.

Британська ж Guardian дуже детально висвітлює війну в Україні – всі статті, повідомлення на цю тему винесені в окремий підрозділ сайту.

Щоправда, на відміну від FT це видання критикує Ріші Сунака з метою переконати його не йти у фарватері побажань фінансових еліт. Сунак нещодавно публічно заявив в соцмережі Twitter про підтримку риторики французького лідера Еммануеля Макрона, котрий, в свою чергу, часом теж говорить про необхідність домовитися з Росією бодай про щось. Водночас, для британської дипломатії – досить нетипово погоджуватися з Парижем у таких принципових питаннях.

Тобто позиція видання до кінця проукраїнська.

Американський The Wall Street Journal повністю підтримує офіційний політичний курс України в умовах війни – звільнення всіх без винятку українських територій. Це – важливий момент, адже є люди з поглядами, які передбачають можливість завершення війни шляхом відмови України від частини своїх територій. Газета WSJ засуджує такі погляди.

До того ж, WSJ регулярно наполягає на тому, що Україні потрібна не лише військова допомога, а й допомога економічна – значно суттєвіша за ту, яку Київ отримує зараз. Один з колумністів видання Роберт Золлік пропонує якомога швидше передати Україні та її Міністерству фінансів принаймні частину заморожених російських активів, аби Україна могла покрити всі свої витрати, як воєнні, так і гуманітарні, соціальні, бюджетні.

Дуже доречна, актуальна ідея. Проукраїнські фінансові наративи WSJ – суттєва частина міжнародної медійної підтримки на користь перемоги Україні у війні.

Корпорація CNN регулярно та оперативно висвітлює війна Росії проти України через телевізійні сюжети та репортажі.

Головним інформаційним наративом редакції CNN є фокус на тому, що Росія – вкрай небезпечна країна, котра роками й навіть десятиліттями працює проти інтересів Заходу, при цьому не лише безпекових інтересів, а й інтересів економічних.

Чимало людей дізнаються про події війни Росії проти України з популярних блогів на платформі Medium У коментарях під постами на Medium присутні російська інформаційна контрпропаганда. Автори отримують необґрунтовану критику, зауваження й часом навіть погрози. Часом можна прочитати, як людина з дуже доброю англійською чомусь захищає інтереси, наприклад, квазі-утворення «ДНР».