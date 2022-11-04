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Кабмін змінив керівника Державної аудиторської служби

З посади голови звільнили Геннадія Пліса.

Кабмін змінив керівника Державної аудиторської служби
Фото: Макс Требухов

Кабмін призначив нового голову Державної аудиторської служби.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

З посади очільника установи звільнили Геннадія Пліса. Натомість призначили Аллу Басалаєву.

Нагадаємо, торік у квітні Пліс виграв конкурс на зайняття посади Держаудитслужби. До цього він очолював установу з квітня 2020 року. Із Плісом було укладено безстроковий контракт на період дії карантину.

За результатами конкурсу Кабінет Міністрів вирішив звільнити Пліса з посади голови Держаудитслужби та перепризначити його на п'ять років.

Раніше чиновник працював першим заступником голови Київської міськдержадміністрації, директором департаменту регіональної політики в секретаріаті Кабінету Міністрів та виконував обов'язки заступника державного секретаря Кабміну.

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