Кабмін змінив керівника Державної аудиторської служби

Кабмін призначив нового голову Державної аудиторської служби.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

З посади очільника установи звільнили Геннадія Пліса. Натомість призначили Аллу Басалаєву.

Нагадаємо, торік у квітні Пліс виграв конкурс на зайняття посади Держаудитслужби. До цього він очолював установу з квітня 2020 року. Із Плісом було укладено безстроковий контракт на період дії карантину.

За результатами конкурсу Кабінет Міністрів вирішив звільнити Пліса з посади голови Держаудитслужби та перепризначити його на п'ять років.

Раніше чиновник працював першим заступником голови Київської міськдержадміністрації, директором департаменту регіональної політики в секретаріаті Кабінету Міністрів та виконував обов'язки заступника державного секретаря Кабміну.