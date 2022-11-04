Україна повернула додому 107 полонених захисників
Україна повернула додому 107 полонених захисників
Очільник Мінфіну Марченко: «Нам потрібні кошти для продовження воєнної кампанії на весь наступний рік»
Очільник Мінфіну Марченко: «Нам потрібні кошти для продовження воєнної кампанії на весь наступний рік»
Вибух у Мелітополі: зруйновано будівлю заводу, де розміщувався штаб окупантів
Вибух у Мелітополі: зруйновано будівлю заводу, де розміщувався штаб окупантів
Львівська митниця закрила пости "Малехів" і "Запитів", нардепи звернулися за роз'ясненням в Держмитслужбу
Львівська митниця закрила пости "Малехів" і "Запитів", нардепи звернулися за роз'ясненням в Держмитслужбу
Перські тіні серед картопляних кущів
Перські тіні серед картопляних кущів
Фонд Притули оголосив новий великий збір – на 50 британських бронетранспортерів "Спартан"
Фонд Притули оголосив новий великий збір – на 50 британських бронетранспортерів "Спартан"
Рушіями нападу на Україну були Патрушев і Бортніков, – The Times
Рушіями нападу на Україну були Патрушев і Бортніков, – The Times
У росіян - паніка від роботи української артилерії, бо виживає лише один окупант з 20, - перехоплення СБУ
У росіян - паніка від роботи української артилерії, бо виживає лише один окупант з 20, - перехоплення СБУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили протиповітряної оборони збили дві російські крилаті ракети на Півдні

Одну ракету збито над Херсонщиною та ще одну - над Миколаївщиною.

Сили протиповітряної оборони України збили дві російські крилаті ракети загарбників.

Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".

"4 листопада, близько 16:00 години, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дві крилаті ракети типу "Калібр", якими російські окупаційні війська атакували Україну з акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Одну крилату ракету збито над Херсонщиною та ще одну - над Миколаївщиною.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Збройні сили ліквідували 74 840 російських військових. Минулої доби було знищено близько 840 окупантів і багато військової техніки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також