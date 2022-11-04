Сили протиповітряної оборони збили дві російські крилаті ракети на Півдні

Одну ракету збито над Херсонщиною та ще одну - над Миколаївщиною.

Сили протиповітряної оборони України збили дві російські крилаті ракети загарбників.

Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".

"4 листопада, близько 16:00 години, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дві крилаті ракети типу "Калібр", якими російські окупаційні війська атакували Україну з акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Одну крилату ракету збито над Херсонщиною та ще одну - над Миколаївщиною.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Збройні сили ліквідували 74 840 російських військових. Минулої доби було знищено близько 840 окупантів і багато військової техніки.