Усик обраний до складу членів НОК України

За нього проголосували 99 учасників.

Чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика обрано до складу членів Національного олімпійського комітету (НОК) України, повідомляє Sportarena.com.

За Усика проголосували 99 учасників Генеральної асамблеї НОК. Четверо – утрималися, ще 11 голосів були проти обрання спортсмена.

Нещодавно Фонд Олександра Усика провів у США благодійний вечір з благодійним аукціоном. Головним лотом аукціону стала скульптура боксерської рукавички, яку створив відомий литовський скульптор Сігітас Снірас.

Також Усик став амбасадором програми UNITED24. Одним із завдань українського боксера стане напрямок "Відновлення України".

Також під час Генеральної асамблеї НОК визначиться голова організації. Замість Сергія Бубки, який оголосив про відхід, президентом НОК може стати Жан Беленюк, Вадим Гутцайт або Ігор Малинський.