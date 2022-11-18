Президент "Маріуполя" заявив, що зарплата гравців його клубу становить ₴10 тисяч

Президент ФСК "Маріуполь" Олександр Ярошенко розповів про зарплату гравців клубу і, на його думку, суддівські помилки.

"Середня зарплата – це 10 тисяч гривень. Плюс преміальні, які люди у чорному у нас відбирають. Коли судді так грубо помиляються, я їм говорю: "Зайдіть у роздягальню, подивіться хлопцям у вічі", - цитує президента клубу Fanday.net.

При цьому Ярошенко розповів, що ще жодного разу цього судді не зробили.

"Це не ті люди, які заходитимуть. Вони – пристосуванці, які навіть під час війни не змінюються", - зазначив президент клубу.

Разом з тим, Ярошенко відверто зізнався, що у Першій лізі всі клуби платять суддям, навіть "Полісся", яке за складом і так на дві голови вище за будь-який клуб.

"Можу сказати, що усі платять.

У третьому турі ми зрівняли рахунок із "Поліссям" – 2:2. Арбітр відразу видалив у нас гравця, у першому таймі пенальті ще було. Можна сказати, що "Полісся" не платило і арбітр просто мав до них симпатію. Як то кажуть: не спійманий – не злодій. Але практично у кожній грі відбувається якесь диво. З тим самим "Прикарпаттям" вдома.

Вони не переходили жодного разу нашу половину поля, ми ведемо 1:0. У підсумку ми закінчили гру вдев'ятьох і нам забили з положення поза грою на 95 хвилині. Це нормально? Напевно, арбітри теж не за гроші так судили, а тому, що більше люблять "Прикарпаття", – іронічно зауважив президент "Маріуполя".

Нагадаємо, у липні у Першій лізі зареєстровано новий футбольний клуб "Маріуполь" - ФК "Яруд" перейменували на ФСК "Маріуполь".