Велике нафтобудівництво. Влада вирішила створити єдину державну нафтову компанію?
Велике нафтобудівництво. Влада вирішила створити єдину державну нафтову компанію?
Південь. Пауза триватиме недовго
Південь. Пауза триватиме недовго
Запах совісті
Запах совісті
Рада продовжила дію воєнного стану до 19 лютого
Рада продовжила дію воєнного стану до 19 лютого
Росіяни обстріляли Дніпро: є влучання в інфраструктурні об'єкти, постраждали люди (оновлено)
Росіяни обстріляли Дніпро: є влучання в інфраструктурні об'єкти, постраждали люди (оновлено)
Кім попередив про новий пуск ракет (оновлено)
Кім попередив про новий пуск ракет (оновлено)
Збиралися зимувати. Як виглядають покинуті позиції окупантів під Снігурівкою. ФОТОРЕПОРТАЖ
Збиралися зимувати. Як виглядають покинуті позиції окупантів під Снігурівкою. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Києві і області лунали вибухи, над столицею збили чотири ракети (оновлено)
У Києві і області лунали вибухи, над столицею збили чотири ракети (оновлено)
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
Американський флот перехопив риболовецьке судно з Ірану з величезною кількістю вибухівки для ракет
ГоловнаСпорт

Президент "Маріуполя" заявив, що зарплата гравців його клубу становить ₴10 тисяч

Олександр Ярошенко хоче когось або обдурити, або здивувати.

Президент "Маріуполя" заявив, що зарплата гравців його клубу становить ₴10 тисяч
Олександр Ярошенко
Фото: З особистого архіву Ярошенка

Президент ФСК "Маріуполь" Олександр Ярошенко розповів про зарплату гравців клубу і, на його думку, суддівські помилки.

"Середня зарплата – це 10 тисяч гривень. Плюс преміальні, які люди у чорному у нас відбирають. Коли судді так грубо помиляються, я їм говорю: "Зайдіть у роздягальню, подивіться хлопцям у вічі", - цитує президента клубу Fanday.net.

При цьому Ярошенко розповів, що ще жодного разу цього судді не зробили.

"Це не ті люди, які заходитимуть. Вони – пристосуванці, які навіть під час війни не змінюються", - зазначив президент клубу.

Разом з тим, Ярошенко відверто зізнався, що у Першій лізі всі клуби платять суддям, навіть "Полісся", яке за складом і так на дві голови вище за будь-який клуб.

"Можу сказати, що усі платять.

У третьому турі ми зрівняли рахунок із "Поліссям" – 2:2. Арбітр відразу видалив у нас гравця, у першому таймі пенальті ще було. Можна сказати, що "Полісся" не платило і арбітр просто мав до них симпатію. Як то кажуть: не спійманий – не злодій. Але практично у кожній грі відбувається якесь диво. З тим самим "Прикарпаттям" вдома.

Вони не переходили жодного разу нашу половину поля, ми ведемо 1:0. У підсумку ми закінчили гру вдев'ятьох і нам забили з положення поза грою на 95 хвилині. Це нормально? Напевно, арбітри теж не за гроші так судили, а тому, що більше люблять "Прикарпаття", – іронічно зауважив президент "Маріуполя".

Нагадаємо, у липні у Першій лізі зареєстровано новий футбольний клуб "Маріуполь" - ФК "Яруд" перейменували на ФСК "Маріуполь".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також