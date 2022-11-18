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"Будівельник" виграв свій перший матч у Балканській лізі

Це сталося у другому турі турніру.

"Будівельник" виграв свій перший матч у Балканській лізі
"Будівельник"
Фото: ФБУ

У рамках другого туру Балканської ліги київський "Будівельник" грав на виїзді в Косово з місцевим клубом "Башкимі" та здобув перемогу – 89:62 (27:13, 25:12, 21:18, 16:19).

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став атакуючий захисник гостей Арчі Гудвін – 22 очки.

Зазначимо, ця перемога стала дебютною для "Будівельника" у цьому турнірі – у стартовому турі підопічні Валерія Плеханова поступилися "Пеї" – 71:81.

Раніше "Будівельник" провів перший в історії матч у Північній Європейській баскетбольній лізі, в якому поступилися "Печі" – 71:81.

Нагадаємо, кияни цього сезону беруть участь ще в одному європейському турнірі - у Кубку Європи FIBA.

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