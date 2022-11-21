У фіналі українець відправив до нокауту іранського бійця.

Фото: One Championship Роман Крикля

Роман Крикля (49-7) знову став чемпіоном світу з кікбоксингу.

31-річний уродженець Харківської області завоював титул чемпіона One Championship у суперважкій вазі.

У фіналі турніру у Сінгапурі українець нокаутував представника Ірану Іраджа Азізпура.

Відзначимо, що наприкінці першого раунду Крикля побував у нокдауні, однак зумів підвестися на ноги і продовжити бій.

Таким чином, Крикля тепер акумулював у себе два чемпіонських пояси - у напівважкій та суперважкій категоріях.

Нагадаємо, у липні українські кікбоксери завоювали п’ять медалей на Всесвітніх іграх-2022.