Беленюк залишив склад НОК, звинувативши Гутцайта у просуванні "своїх" людей - колишніх членів ОПЗЖ

Олімпійський чемпіон Токіо-2022 та народний депутат України Жан Беленюк оголосив, що залишає склад Національного олімпійського комітету України.

Колишній кандидат на посаду президента НОК на своїй сторінці у Facebook опублікував заяву про вихід зі складу членів НОК.

Своє рішення Беленюк пояснив у прикріпленому коментарі до посту колишнього форварда збірної України Романа Зозулі, який вважає, що недавній скандал із наступним виходом Григорія Суркіса та Нестора Шуфрича зі складу НОК був нічим іншим як "громовідведенням".

На його думку, поки ці двоє відволікали громадськість, новий президент НОК Вадим Гутцайт привів до комітету "свою команду", 80% учасників якої не мають жодного відношення до українського спорту, а також є колишніми учасниками забороненої в Україні партії ОПЗЖ.