У складі львів'ян протягом кількох хвилин на полі було 12 футболістів.

У рамках 13-го туру Першої ліги "Карпати" впевнено здобули три очки в Івано-Франківську, обігравши "Прикарпаття" – 2:0

Однак у зустрічі стався скандальний епізод, який може вплинути на результат поєдинку.

Справа в тому, що протягом кількох хвилин "леви" грали з 12-ма футболістами одночасно.

На 58-й хвилині керманич львывёян Андрій Тлумак провів подвійну заміну. Замість Артура Шаха та Миколи Когута вийшли Денис Кожанов та Олег Лень. Якщо Шах одразу залишив поле, то Когут чомусь затримався, а арбітр матчу Дмитро Кривушкін не одразу це помітив і матч поновив.

Лише після підказки трибун Кривушкін помітив свою помилку і Когут негайно залишив поле, принагідно отримавши від арбітра жовту картку.

Тепер львівському клубу загрожує технічна поразка.

Пункт 12 статті 27 Регламенту ПФЛ передбачає наступне: "Якщо футболіст, який замінений до початку або в процесі матчу, або видалений, або не внесений до рапорту арбітра, надалі безпосередньо брав участь у матчі, то команді зараховується поразка 0:3, до клубу застосовуються дисциплінарні санкції, а команді-суперниці присуджується перемога 3:0".

Цікаво, що Кривушкін спочатку не повинен був обслуговувати цей поєдинок. За кілька днів до гри харківського рефері призначили замість Дениса Резнікова, котрий за сімейними обставинами не зміг відпрацювати гру.

Зазначимо, що "Карпати" відстають від лідера групи А "Полісся" на 9 очок, і відрив може збільшитись ще на 3 очки.