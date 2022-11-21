Попри війну, Україна відзначить День Гідності та Свободи, – Пошивайло
Попри війну, Україна відзначить День Гідності та Свободи, – Пошивайло
У Болгарії пояснили, чому не можуть дати Україні комплекси С-300 і як доставлять військову допомогу
У Болгарії пояснили, чому не можуть дати Україні комплекси С-300 і як доставлять військову допомогу
Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
У ЗСУ спростували інформацію про знищення Су-35 окупантів за допомогою NASAMS
У ЗСУ спростували інформацію про знищення Су-35 окупантів за допомогою NASAMS
Укренерго оприлюднило деталі відключень світла 20 листопада
Укренерго оприлюднило деталі відключень світла 20 листопада
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
Україна вийшла зі складу членів Міжнародного центру наукової та технічної інформації
Україна вийшла зі складу членів Міжнародного центру наукової та технічної інформації
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
ГоловнаСпорт

"Карпатам" загрожує технічна поразка через безглуздий оргконфуз

У складі львів'ян протягом кількох хвилин на полі було 12 футболістів.

"Карпатам" загрожує технічна поразка через безглуздий оргконфуз
Фото: ФК "Карпати"

У рамках 13-го туру Першої ліги "Карпати" впевнено здобули три очки в Івано-Франківську, обігравши "Прикарпаття" – 2:0

Однак у зустрічі стався скандальний епізод, який може вплинути на результат поєдинку.

Справа в тому, що протягом кількох хвилин "леви" грали з 12-ма футболістами одночасно.

На 58-й хвилині керманич львывёян Андрій Тлумак провів подвійну заміну. Замість Артура Шаха та Миколи Когута вийшли Денис Кожанов та Олег Лень. Якщо Шах одразу залишив поле, то Когут чомусь затримався, а арбітр матчу Дмитро Кривушкін не одразу це помітив і матч поновив.

Лише після підказки трибун Кривушкін помітив свою помилку і Когут негайно залишив поле, принагідно отримавши від арбітра жовту картку.

Тепер львівському клубу загрожує технічна поразка.

Пункт 12 статті 27 Регламенту ПФЛ передбачає наступне: "Якщо футболіст, який замінений до початку або в процесі матчу, або видалений, або не внесений до рапорту арбітра, надалі безпосередньо брав участь у матчі, то команді зараховується поразка 0:3, до клубу застосовуються дисциплінарні санкції, а команді-суперниці присуджується перемога 3:0".

Цікаво, що Кривушкін спочатку не повинен був обслуговувати цей поєдинок. За кілька днів до гри харківського рефері призначили замість Дениса Резнікова, котрий за сімейними обставинами не зміг відпрацювати гру.

Зазначимо, що "Карпати" відстають від лідера групи А "Полісся" на 9 очок, і відрив може збільшитись ще на 3 очки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також